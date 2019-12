Facebook

AUT , EBEL, EC VSV- KAC © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

Die Vorweihnachtszeit steht für Ruhe und Besinnlichkeit. Für die Cracks vom USC Velden gestaltete sich das vergangene Wochenende ganz sicher nicht so. Binnen 25 Stunden mussten sie zwei Mal in der Ferne antreten, konnten allerdings aus beiden Spielen nichts Zählbares mitnehmen. Mit aktuell sieben Verletzten spielen die Piraten mit nur zwei Reihen, das kann in der starken Division I nicht funktionieren.