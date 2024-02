Im Halbfinale der Kärntner Division 1 wurden sowohl Meister Steindorf als auch Althofen bisher ihrer Favoritenrolle gerecht. Das Top-Duo des Grunddurchgangs führt in der Best-of-Five-Serie souverän mit 2:0 und kann bereits heute den Finaleinzug mit einem Sweep fixieren. Nach einem 6:4-Heimsieg in Spiel eins konnte die Mannschaft vom Ossiachersee auch das zweite Duell auswärts in Spittal mit einem knappen 4:3-Erfolg gewinnen. Heute (15:45 Uhr) hat die Truppe von Trainer Mike Mayer vor eigenem Publikum den ersten Matchpuck.