Beim Europacup in Peiting (Deutschland) feierte der EV Rottendorf einen historischen Sieg, krönte sich 17 Jahre nach dem ersten Triumph zum fünften Mal zum Gesamtsieger – so oft wie kein anderer Verein. Den Applaus holten sich die Feldkirchner am Mittwoch bei der "Nacht des Sports“ im Casino Velden ab. Günther, Sigi und Franz Stranig sowie Andreas Spendier stemmten die Glastrophäe für Kärntens „Mannschaft des Jahres 2022“ in die Höhe. Krankheitsbedingt gefehlt haben in Velden Horst Stranig und Hans Reischenböck. "Für uns war es die dritte Auszeichnung nach 2005 und 2017“, strahlte Günther Stranig, der Kopf eines Vereins, der – zu Unrecht und zu oft – nicht die öffentliche Aufmerksamkeit erhält, die ihm eigentlich zustehen würde.

Rekorde über Rekorde Horst Stranig, EV Rottendorf © Gepa/Oberländer

Ein Blick auf die Zahlen belegt, was die Rottendorfer Rekordler leisten: Seit 30 Jahren in der höchsten österreichischen Liga, 15-facher Meister im Mixed, siebenfacher Meister im Winter, seit 1998 17 Teilnahmen im Europacup. „Für den qualifizieren sich nur die ersten Vier der Liga und der Titelverteidiger“, weist Stranig auf die Erfolgsquote hin. Zu den fünf Europapokalsiegen gesellen sich fünf zweite Plätze und ein dritter Platz. Eines der Erfolgsgeheimnisse ist die Routine. "Wir spielen seit 30 Jahren zusammen, sind vier Brüder – nein eigentlich viereinhalb. Andi Spendier zählt schon dazu.“

Erfahrung alleine reicht jedoch bei Weitem nicht aus. Stocksport ist Leistungssport. "Wir trainieren mindestens zwei Mal pro Woche auf Zeit“, verrät Stranig. "Wir haben jeweils zwei Bahnen für eineinhalb Stunden. Da werden die Stöcke hinausgepfeffert. was das Zeug hält. So holen wir uns die Kondition, die nötig ist, um auf den zweitägigen Veranstaltungen gegen die Jungen bestehen zu können.“



Ein Ende ist nicht in Sicht, oder doch? "Leider ja“, meint Stranig. "Ich bin 55. Horsti, unser jüngster Bruder ist 54. Auf dem hohen Level hälst du maximal bis 57, 58 mit. Der Körper muckt schon auf.“ Vor allem die Schulter und – bei Rechtshändern – das linke Knie sind großen Belastungen ausgesetzt, Meniskusrisse zähle bei Stocksportlern zum Alltag.“ Nur noch drei Jahre fehlen auf die 20. Europacupteilnahme. "Ich bezweifle, dass sich das ausgehen wird. Ein Ziel ist aber sicherlich noch ein sechster internationaler Titel.“

Hans Reischenböck konnte in Velden nicht dabei sein © Gepa/Oberländer

60.000 Klicks auf youtube

Wie generell im Sport sind auch bei den Stockschützen die Aktiven rückläufig. "Vor einigen Jahren hatten wir in Österreich rund 180.000 Schützen, nun liegen wir bei rund 80.000, Tendenz rasant fallend.“

Bestrebungen zur Attraktivierung des Sports sind da. "Wir versuchen es mit späteren Beginnzeiten, mit kürzeren, knackigen Bewerben.“

Dass Zuseherpotenzial vorhanden wäre, lässt ein Blick auf youtube vermuten. „Alleine die Videos unseres Europacup-Finales in der Saison 2008 gegen den EC Krug haben über 60.000 Personen gesehen.“