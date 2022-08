Der Kärntner Albin Ouschan hat sich mit dem Gewinn der Matchroom European Open im Pool-Billard selbst beschenkt. Der regierende 9-Ball-Weltmeister setzte sich an seinem 32. Geburtstag in einem umkämpften Finale gegen den US-Amerikaner Shane van Boening mit 13:11 durch und nahm damit Revanche für seine Niederlage im WM-Finale 2022. Ouschan unterstrich damit auch seine Topform vor der World 10-Ball Team Championship in Klagenfurt von 6. bis 11. September.