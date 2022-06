Der Kärntner Mario Leitner hat am Samstag beim Wildwasserslalom-Weltcup in Prag im Kajak Rang sieben erreicht. Der EM-Dritte Felix Oschmautz wurde Elfter, er hatte den Einzug in das Finale knapp verpasst. Der Sieg ging an den Slowenen Peter Kauzer. Im Frauen-Kajak schied Viktoria Wolffhardt im Semifinale als 22. aus, die Niederösterreicherin ist am Sonntag auch noch im Canadier im Einsatz. Corinna Kuhnle war nicht angetreten.