Zwei Teams aus Kärnten sind in der Tennis-Bundesliga mit dabei, die am Sonntag mit der ersten Runde loslegt. Die KLC-Frauen sind in der 1. Bundesliga eines der Top-Teams, die Herren von UTC Straßburg sind nach ihrem Aufstieg erstmals wieder in der 2. Bundesliga engagiert. Die beiden Mannschaften starten mit unterschiedlichen Zielen in die Meisterschaft. Haben die Klagenfurterinnen zumindest das Halbfinale im Visier, so sind die Straßburger darauf fokussiert, um sich in der zweithöchsten Spielklasse zu akklimatisieren.