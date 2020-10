Facebook

Maximilian Landfahrer (rechts) "streitet" sich mit Manuel Steiner um den Ball © GEPA pictures

Die geniale Ausstellung „Deix trifft Berg“ im Werner-Berg-Museum in Bleiburg haben sich die Spieler von Aich/Dob noch nicht angesehen, werden es aber noch in Angriff nehmen. Zuvor heißt es, einen guten Start in die Mevza-Liga zu erwischen. Nach dem gelungenen Champions-League-Heimturnier gastiert Union Waldviertel am Samstag (19) in der Jufa-Arena. In der Vorbereitung lief es gegen die Niederösterreicher recht gut, gab es zwei Unentschieden und zwei Siege. „Sie sind neu zusammengewürfelt, sind eine starke Truppe“, sagt Aich/Dob-Außenangreifer Maximilian Landfahrer. „Sie spielen extrem schnell, da müssen wir achtgeben, dass wir im Block gut stehen.“