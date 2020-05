Fußball-Präsident spricht Klartext"Zum Überleben brauchen wir im Herbst Zuschauer"

Facebook

Fußball vor Zuschauern will KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer im Herbst wieder sehen. © Gepa

In der Fußball-Regionalliga-Ost hat einer der Spitzenklubs, Ebreichsdorf, bereits das Handtuch geworfen und aufgegeben. Die Situation für die heimischen Unterhausklubs, von der Regionalliga abwärts, wird immer dramatischer. Zumindest schildert es der Obmann der Regionalliga Mitte, Silvo Kumer, so: "Noch halten die Kicker und die Sponsoren den Vereinen die Treue, viele Aktive verzichten auf Teile ihrer Aufwandsentschädigung. Aber es kommt der Herbst und da könnten - so die Prognosen - die Hälfte der Sponsoren abspringen, weil sie sich eine finanzielle Unterstützung nicht mehr leitsten können. Vor allem die kleinen Geldgeber, die die kleinen Klubs am Leben erhalten, werden ausfallen."