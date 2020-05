Geld für Vereine"Belohnung" für Firmen, die den Sport sponsern

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit einem revolutionären Vorschlag geht Aich/Dob-Sportchef Martin Micheu an die Öffentlichkeit. Er wünscht sich eine Verpflichtung für Unternehmen, den Sport zu fördern. Dafür soll es von der Bundesregierung steuerliche Erleichterungen geben.

Aich/Dob-Sportchef Martin Micheu hat eine revolutionäre Idee für das Sport-Sponsoring © Weichselbraun

Die finanziellen Sorgen bei österreichischen Sportvereinen werden täglich größer. Bei vielen ziehen sich die Sponsoren zurück, weil sie sich selbst die Unterstützung nicht mehr leisten können. Auch Österreichs Volleyball-Meister SK Zadruga Aich/Dob ist keine Ausnahme. Daher geht nun Sportdirektor Martin Micheu mit einer revolutionären Idee an die Öffentlichkeit: "Unsere Bundesregierung sollte sich an Ungarn orientieren. Da gab es praktisch eine Vorschrift der Regierung, dass die Unternehmen den Sport finanziell unterstützen müssen. Dafür bekommen sie dann von der Regierung eine Belohnung in Form von Steuererleichterungen oder andere Zuckerln. Das wäre doch auch für uns eine gangbarer Weg."