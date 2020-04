Kleine Zeitung +

Trainingsstart am 20. April Nur Spitzenathleten dürfen Sportstätten benützen

In Kärnten sperren am 20. April das Olympiazentrum Kärnten, das Ruder-Bundesleistungszentrum in Völkermarkt und das Heeressportzentrum Faak am See auf. In den Einrichtungen dürfen nur ausgewählte Damen und Herren unter Auflagen des Gesundheitsministeriums trainieren.