Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Land Kärnten mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer und der Präsident des Kärntner Fußballverbandes, Klaus Mitterdorfer, arbeiten eng zusammen © Stadt Klagenfurt

Nur die wenigsten Sportstätten in Kärnten - Hallen und Freiplätze - sind in privater Hand. Der Großteil untersteht der öffentlichen Hand. Obwohl der Sportbetrieb derzeit ruht, bleiben die Kosten für die Instandhaltung und Pflege bestehen. Damit den Vereinen dafür - derzeit - keine Kosten entstehen, greift die öffentliche Hand ein in Sachen Mieten, Pacht oder Pflege der Anlagen. "Wir haben neun Fußball-Plätze, den gesamten Sportpark inklusive der Leopold-Wagner-Leichtathletik-Arena, dazu den Koschatplatz sowie die Sporthallen Lerchenfeld, St. Peter, Viktring und Waidmannsdorf", erklärt Klagenfurts Sportstadtrat Jürgen Pfeiler, "die Hallen gibt es zum überwiegenden Großteil zum Nulltarif. Die Vereine müssen sich keine Sorgen wegen Mieten oder so machen."