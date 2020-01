Facebook

Das Classic-Race (hier alle Ergebnisse) ist schon seit 50 Jahren der krönende Abschluss beim Dolomitenlauf in Osttirol. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr gab es gleich eine Vielzahl von Premieren. Erstmals führten die beiden Strecken über 42 und 30 Kilometer von Heinfels entlang des Drauradweges stets leicht bergab zum Hauptplatz von Lienz. Erstmals zählte der Traditionsbewerb auch zur Visma-Ski-Classics, damit gab es auch FIS-Punkte. Und auch der Sieger des Laufs am Sonntag war das erste Mal nach Lienz gereist. Denn der Norweger Vinjar Skogsholm war der lachende Dritte. Nach einem spektakulären Sturz der beiden Führenden im Zielsprint holte sich der Norweger bei seiner Dolomitenlauf-Premiere seinen ersten Triumph vor dem Finnen Veli-Matti Rasanen und dem Russen Stanislav Rezacstanislav. Bei den Damen ging der Sieg an die überlegene Deutsche Melina Schöttes.