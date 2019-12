Bei den Kärntner Landesmeisterschaften in Villach waren Amelie Solja und Martin Gutschi erfolgreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Amelie Solja gewann bei den Damen © GEPA

Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in der Ballspielhalle Lind war bei den Damen Amelie Solja, sowie bei den Herren Martin Gutschi nicht zu schlagen. Nationalteamspielerin Solja (TTC „CarinthiaWinds“ Villach) holte sich wie erwartet ganz souverän den Landesmeistertitel (3:0). Ihr am nächsten kam Klubkollegin und Titelverteidigerin des Vorjahres, Kiara Segula. Sie wird in wenigen Tagen erst zarte 13 Jahre alt. Bronze schnappten sich Julia Suppnig und Evelyn Schätzer.

Bei den Herren konnte der 18-jährige Martin Gutschi (ATSV Wolfsberg) nach zwei gewonnenen Titeln einen weiteren draufsetzen. Das Finale gegen Patrick Keuschnig (DSG Velden) war umkämpft, doch letztlich setzte sich die größere Klasse (3:0) durch. Die Ränge drei teilten sich Gerald Traußnig und Tobias Siwetz.

Die Titel im Doppel gingen an Segula/Solja bzw. Keuschnig/Siwetz. Im Mixedbewerb setzte sich das Duo Solja/Keuschnig durch. Insgesamt waren 92 Akteure am Start.