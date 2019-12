Die Villacherin Alisa Fessl kürte sich zur Staatsmeisterin in der Skateboard-Disziplin "Park". Die 18-Jährige hat das Potenzial, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alisa Fessl ist Österreichs Aushängeschild in der Skateboard-Disziplin "Park" © (c) Daniela Vallant

Lange rang die Skateboard-Szene um Anerkennung und Wertschätzung im Wettkampfsport. Was nun endlich gelungen ist. Skateboard wurde ins Olympische Programm aufgenommen. Bei den Spielen 2020 in Tokio kämpfen die weltbesten Athleten um Medaillen, und zwar in zwei Disziplinen: Im „Street“ präsentiert der Athlet komplizierte aneinander gereihte Trickkombinationen an Hindernissen wie Treppen, Bordsteinkanten, Schrägen oder Geländerstangen. Für die Disziplin „Park“ charakteristisch sind rasante Geschwindigkeit, hohe Sprünge und Tricks in Halfpipes und Pools.

Fessl ist die Nummer eins

Österreichs Aushängeschilder sind die Wienerin Julia Brücker im „Street“ und die Villacherin Alisa Fessl im „Park“. Die 18-jährige Fessl kürte sich Ende November zur Staatsmeisterin, betreibt für ihren Sport einen riesengroßen Aufwand. Zeitlich wie geografisch.

In der abgelaufenen Saison tourte sie durch Sao Paolo, Montreal, Paris oder Berlin. „Im Sommer trainiere ich in Villach am Wasenboden“, verrät Fessl. Ist das Wetter schlecht oder wird es kälter, steht das Ausnahmetalent aber vor Hürden, muss nach Innsbruck ausweichen – dort steht die beste Halle Österreichs – oder nach Wien, wo sie Einheiten mit Nationaltrainer Roman Hackl absolvieren kann.

Zur Person Alisa Fessl, geb. 19. Juni 2001

Wohnort: Villach

Klub: Verein zur Förderung der Skatekultur Wien

Erfolge: Staatsmeisterin Skateboard „Park“, Vizestaatsmeisterin „Street“, Platz zwei bei den deutschen Meisterschaften, Platz 25 bei der WM in Sao Paolo (Brasilien)

Tiefe Rampen fehlen

Die Möglichkeiten in Kärnten sind für diese junge Sportart, sehr begrenzt. Die Mega-Point-Halle in Klagenfurt ist fein, aber klein. Um im Leistungssport bestehen zu können, brauchte es tiefe Rampen, um ordentlich zu beschleunigen und Tricks in der nötigen Höhe auszuführen.

Skateboard gehört zur BSO-Sportart „Rollsport“, die durch die Erfolge von Vanessa Herzog (Welt- und Europameisterin im Eisschnelllauf und Inline-Skating) medial ständig präsent ist.

Nur vier Startplätze

Olympia 2020 kommt für die Österreicherinnen zu früh. „Europa erhält diesmal gesamt nur vier Startplätze“, verrät die ehrgeizige Athletin, die praktisch rund um die Uhr am Board ist, sich fast alles selbst beibringt.

Werden die Bewerbe in Tokio gut an- und aufgenommen, wird es bei Olympia 2024 sicherlich mehr Teilnehmer aus Europa geben. „Da will ich dann unbedingt dabei sein.“