Magdalena Lobnig © KK

Ruder-Ass Magdalena Lobnig spult ein Training nach dem anderen ab. Drei Wochen weilt die Völkermarkterin in Pisa, um körperlich auf Touren zu kommen. „Leider spielt das Wetter nicht so mit, deshalb steht viel indoor auf dem Programm, aber die Stimmung ist super und geteiltes Leid ist halbes Leid“, erzählt die 29-Jährige, die von ihrem Trainer-Duo Robert Sens und Kurt Traer bestens betreut wird. „Die Zwei stimmen sich optimal ab. Ich fühl mich gerade richtig wohl und sie wissen wie ich ticke.“ Das geplante Trainingslager in Übersee wurde gecancelt, dafür geht’s nach Frankreich. „Weihnachten verbringe ich daheim und am 27. Dezember wartet wieder Italien.“