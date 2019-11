Heute treffen in der Blieburger Jufa-Arena Titelverteidiger SK Zadruga Aich/Dob und die Wörther-See-Löwen aufeinander.

Filip Palgut und Aich/Dob spielen heute gegen die Wörther-See-Löwen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Knapp vier Wochen ist es her, da brachten die Wörther-See-Löwen in der Volley League Men Titelverteidiger Aich/Dob an den Rande der Niederlage, mussten sich letztendlich knapp mit 2:3 geschlagen geben.