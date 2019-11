Facebook

Die Enttäuschung steht Ivan Kolev ins Gesicht geschrieben © GEPA pictures

Unglaublich, nervenaufreibend, eine emotionale Achterbahnfahrt. 1400 begeisterte Besucher erlebten in der dritten Runde der Champions-League-Quali im Sportpark Klagenfurt einen sensationellen Schlagabtausch zwischen Aich/Dob und Zagreb – den am Ende die Kroaten im „Golden Set“ (26, -18, 26, 23, 9) für sich entschieden.

Zagreb erwischte den besseren Start – was vor allem am schwachen Service der Hausherren lag, holte sich Satz eins mit 28:26. Um nun noch den Aufstieg zu schaffen, mussten vier Satzgewinne in Folge her. Max Landfahrer und Co. machten, was gefordert war: Sie holten Satz zwei 25:18, wehrten im dritten Set zwei Satzbälle, gewannen 28:26. Um im vierten an Dramatik noch eines draufzusetzen. Zeitweise lagen die Jauntaler vier Punkte zurück, drehten den Satz auf 25:23.

Entscheidung im "Golden Set"

Damit hatte Aich/Dob das 1:3 vom Hinspiel mit einem 3:1 ausgeglichen. Die Entscheidung musste im „Golden Set“ fallen. In dem die Kroaten frischer und konzentrierter agierten, immer voran lagen und diesen schließlich mit 15:9 beendeten. „Bitter. Nach so einem unglaublichen Fight waren wir im Golden Set zu grün hinter den Ohren, haben zu viele Fehler gemacht“, bilanzierte ein sichtlich niedergeschlagener Sportdirektor Martin Micheu.

Wie geht es nun weiter?

Aich/Dob wechselt damit von der Champions-League-Quali in den CEV-Cup, wo als erster Gegner Ostrau (Tschechien) wartet.