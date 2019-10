Die gebürtige Linzerin Angelika Tazreiter holte sich den Sieg bei Gerhard Schönbachers Crocodile Trophy in Australien. Seit Jahren lebt und arbeitet sich in Treibach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angelika Tarzeiter © KK/Crocodile Trophy

Acht Tage, 700 Kilometer, 13.000 Höhenmeter, von Cairns nach Port Douglas. Das war die 25. Auflage der Crocodile-Trophy, des vielleicht härtesten Mountainbike-Rennens durch den australischen Kontinent. Am Ende wartete noch ein 34 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Port Douglas. Und dort ließ sich Angelika Tazreiter als große Siegerin feiern. „Es war ein unglaubliches Erlebnis. Die Ruhe am Morgen im Camp habe ich genossen. Dazu dieses unglaubliche Panorama in Australien“, erzählte die 32-jährige Frühaufsteherin, die als Produktionsleiterin bei den Treibacher Werken tätig ist.