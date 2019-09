Van Vleuten nach 104 km langer Solofahrt Rad-Weltmeisterin

Die Niederländerin Annemiek van Vleuten hat am Samstag in Yorkshire nach einer eindrucksvollen 104-km-Solofahrt den WM-Titel im Radstraßenrennen geholt. Die 36-jährige Mitfavoritin attackierte bereits nach einem Drittel der Gesamtdistanz in einem längeren Anstieg, setzte sich kontinuierlich von einer achtköpfigen Verfolgergruppe ab und sicherte sich nach zwei Zeitfahr-Titeln ihr drittes WM-Gold.