Der Kärntner Nicolai Uznik (18) feierte in Innsbruck seinen ersten Erfolg in der Allgemeinen Klasse im Bouldern. Mattea Pötzi wurde Sechste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicolai Uznik gewann in souveräner Manier in Innsbruck (re.). Mattea Pötzi ließ mit Rang sechs bei den Damen aufhorchen (li.) © KK/Liebhaber (2)

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Nach diesem Motto sorgte der Kärntner Nicolai Uznik bei den European Open in Innsbruck in der Allgemeinen Klasse für eine kleine Sensation. Der 18-Jährige ließ im Boulderfinale die geballte internationale Konkurrenz hinter sich. Dem jungen Mann aus St. Johann im Rosental gelang es im Finale der Top 6 als Einzigem, die vier Zonen zu bewältigen. „Ich hab’ erst vergangene Woche im Junioren-Europacup in Portugal mein erstes Podest im Bouldern geschafft und jetzt der Sieg ist der Wahnsinn, vor allem da die Finalrunde extrem schwer gesetzt war. Dieses Format war ja zusätzlich eine Premiere, quasi ein Weltcup nur von Europa.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.