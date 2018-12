Sticker-Gigant Panini gewährte sehr seltene Einblicke in seine heiligen Hallen – in die Produktion. „Kärntner Sportpickerl“ in bester Gesellschaft zwischen Premier League und Serie A.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Panini

Die wichtigste Info vorweg: Nein, Panini hält nicht bestimmte Bilder zurück, um sie für Sammler begehrter zu machen. Die Wahrheit ist: Die Bilder werden in absolut gleicher Stückzahl gedruckt.

So fing alles an

Ebenso wahr ist diese Geschichte: Die Familie Panini eröffnete 1945 in der Altstadt von Modena im Norden Italiens einen Zeitungsstand. Die Geschäfte liefen gut. So gründeten sie 1954 einen Zeitungsvertrieb. Hier könnte die Geschichte enden – mangels Relevanz für das weltweite Geschehen.

Wäre den Paninis nicht eine gleichermaßen einfache wie im Nachhinein grandiose Idee in den Sinn gekommen: Sie wollten Bilder italienischer Fußballspieler der Serie A auf Papier drucken. Giuseppe, Benito und Franco klapperten Druckereien ab. Mit einem Bild von Bruno Bolchi, einem damaligen Spieler von Inter Mailand. Das war 1961, dem Geburtsjahr des ersten Panini-Sammelalbums. Seitdem gilt Bolchi als erstes offizielles Panini-Bild, viele Milliarden weitere Bilder sollten folgen.

75 Cent kostet eine Packung mit fünf Stickern. Zu kaufen gibt es die „Kärntner Sportpickerl“ bei Spar, Eurospar und Interspar in Kärnten und Osttirol sowie in den Kleine-Zeitung-Regionalbüros.

Die 2,5 Millionen „Kärntner Sportpickerl“ katapultieren die Auflage von Panini also nicht wirklich in die Höhe. „Für uns ist das ein kleiner Kleinstauftrag“, schmunzeln die Italiener. „Das hat aber unbestritten Charme, weil viele Sportler aus unterschiedlichen Disziplinen in einem Album vereint sind.“

Wer ist die "Fifimatic"?

Die meiste Arbeit verrichtete die „Fifimatic“, eine automatische Misch- und Verpackungsmaschine. Umberto, ein weiterer Bruder, erfand sie in den 70ern. Sie verhindert, dass ein Pickerl in einem Packerl doppelt vorkommt, und ist heute noch im Einsatz. Die „Fifimatic“ symbolisiert, wofür Panini steht: hohe Qualität, gepaart mit viel Tradition und Nostalgie.

Panini: So werden Pickerl produziert Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini Panini 1/26

Zuvor setzten die Paninis auf Handarbeit: Die Brüder warfen die Bilder mit Schaufeln durcheinander und mischten sie per Handkurbel in einem Butterfass. Heute unvorstellbar. Sehr viel funktioniert in der Produktion vollautomatisch. Diese gibt es weltweit übrigens nur an zwei Standorten: in Modena und in Brasilien für den amerikanischen Markt.

Dennoch sind viele Hundert Mitarbeiter im Einsatz. Sie schneiden die großen Druckbögen, füttern die „Fifimatic“ mit den Bildern. Und übernehmen am Ende die Qualitätskontrolle. Wird eine fertig abgepackte Box bei der automatischen Wiegung vom Laufband gekickt, zählen die Mitarbeiter die Packungen ab und füllen sie händisch auf, sodass jede 100er-Box auch tatsächlich 100 Packerl enthält.

Kärntner Sportpickerl 31 Vereine sind mit dabei, unter anderem: KAC, VSV, Carinthian Lakers, Aich/Dob, Wörther-See-Löwen, Wildcats, anexia Tigers, Askö Kärnten, WAC, Austria Klagenfurt, Carinthians Spittal, Futsal, SC Ferlach, schlafraum.at, KOS, KAC Floorball, VSV Unihockey, FC Mölltal und SC St. Veit.

Dazu kommen 60 Einzelsportler, wie Magdalena Lobnig, Jasmin Ouschan, Matthias Mayer, Max Franz und Anna Gasser.

Der Reiz, der an den Klebebildern haftet, ist ungebrochen. In Italien, in England (hier erhielt Panini das Exklusivrecht für die Premier-League 2019/20) wie in Österreich. In keinem anderen Land werden pro Kopf mehr Panini-Bilder gekauft als bei uns. Dazu tragen ab sofort auch die Kärntner Sportpickerl bei.

Zahlen & Fakten zu Panini 1961 erschien in Italien die erste Stickerkollektion „Calciatori“ zur Serie A. Das erste Fußball-Sammelalbum in Österreich gab’s anlässlich der

WM 1974 in Deutschland. 631 Millionen Euro setzte die Panini-Group im Jahr 2016 um. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter in weltweit zwölf Tochtergesellschaften. 400 Sammelkollektionen produziert Panini jährlich für den weltweiten Markt, heuer mit den „Kärntner Sportpickerln“ erstmals ein regionales, österreichisches Produkt.