Hinten v. l.: Bosnjak, Shabani, Vaschauner, Maric, Dzombic, Petricevic. Vorne: Kokorovic, Tomic, Badnjevic, Gashi © KK

Am Wochenende startet die Futsal-Saison in der Ballspielhalle Viktring. Um 15 Uhr trifft Futsal Klagenfurt in der Bundesliga auf Polonia Wien. Anschließend spielen die Juniors in der 2. Bundesliga gegen Andritz (17.30 Uhr). In der Vorsaison belegten die Klagenfurter am Ende Rang drei. Das ist auch heuer wieder das Ziel. Mindestens.