Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

VS Ferlach © Kk

VS St. Thomas am Zeiselsberg und VS 1 Ferlach kamen weiter

Vier Mädchen-Teams kämpften aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in Ludmannsdorf um zwei Aufstiegsplätze für das Finale im Raiffeisen-Voksschulcup. Einmal mehr konnte sich die VS St. Thomas am Zeiselsberg klar durchsetzen und eroberte Platz eins. „Wir haben unsere Erfolgsserie fortgesetzt“, freute sich Betreuer Gerald Miklau mit seinen Girls. Erstmals im Landesfinale vertreten sind die Mädchen der VS 1 Ferlach, die mit drei torlosen Unentschieden auf Rang zwei landeten und die VS Ludmannsdorf und Köttmannsdorf ausbremsen konnten. Da in Klagenfurt nur ein Mädchenteam genannt hatte (wie berichtet), ist die VS Wölfnitz Fixstarter, spielte in Ludmannsdorf außer Konkurrenz mit und sammelte so erfolgreich Spielpraxis.

HANS SCHLEMITZ

Gleich drei Mannschaften sind in St. Veit an der Glan mit dabei

Mit der Volksschule Feistritz/Drau bei den Buben und den Volksschulen Goritschach und Nötsch bei den Mädchen haben in Wernberg gleich drei Mannschaften aus dem Bezirk Villach den Aufstieg in das Landesfinale am 12. Juni in St. Veit an der Glan geschafft.

Dabei wurde zum Teil schon äußerst beachtliche Fußballkost geboten. Herausragend bei den Buben wieder einmal die Volksschule Feistritz/Dau mit Trainer Wolfgang Wallner, die nach einem 3:1-Finalsieg gegen die VS Velden - nach einem Jahr Unterbrechung - wieder beim Finale dabei ist.

Auch Veldens Coach Marian Gasser hat da die Überlegenheit von Dino Delic & Co anerkannt. Die starken Feistritzer sind also wieder im Finale mit dabei und werden da sicher auch wieder zu beachten sein.

„Heiß“ ist es auch bei den fünf Mädchen-Mannschaften hergegangen, bis sich die Volksschulen Goritschach (Betreuerin Tatjana Sulzbacher) und Nötsch (Betreuer Markus Becker) mit je acht Punkten die beiden begehrten Aufstiegsplätze sichern konnten.

Auch hier waren einige Toptalente wie Hanna Camini (Goritschach) oder Anna Seidlitz (Nötsch) am Werk. Beide Teams haben übrigen auch bereits im Vorjahr Villach Land im Finale in Landskron vertreten. Pech hatte die VS Latschach, die mit nur einem Punkt Rückstand ganz knapp den Aufstieg verpasste.

WALTER FELDNER

Mädchen: 1. VS Goritschach, 2. VS Nötsch, 3. VS Latschach, 4. VS Gödersdorf, 5. VS St. Leonhard bei Siebenbrünn

Buben: 1. VS Feistritz/Drau, 2. VS Velden

Volksschul-Cup: Die nächsten Finalisten stehen fest VS Ferlach VS St. Thomas am Zeiselsberg VS Griffen VS Bleiburg VS Feistritz/Drau VS Goritschach VS Hermagor VS Nötsch 1/8

VS Hermagor ist im Finale Vertreter des Bezirkes

Sechs Buben-Mannschaften ermittelten beim Hermagor-Bezirksfinale im Kötschacher Superstadion in 15 Spielen den Aufsteiger für das Finale am 12. Juni in St. Veit an der Glan. Spannend blieb es bis zum letzten Spiel, bis die VS Hermagor mit Betreuer Peter Zechner mit einem 1:0 gegen Vorjahrssieger Kötschach/Mauthen die Fahrkarte nach St. Veit in Händen hatte. Carsten Kandolf entschied mit einem gefühlvollen Freistoßtor die starke Partie. Für Peter Zechner war es schon der „gefühlte“ 12. Sieg („So genau weiß ich es auch nicht mehr“), den er am Mittwoch mit seinen Hermagorer Buben gefeiert hat.

Dabei sah es lange nach einem Erfolg der VS Kirchbach aus, die in den ersten drei Spielen ebenso viele klare Siege feierten. Im Finish kassierten die Kirchbacher Buben mit Kapitänin Manuela Wastl dann leider noch zwei knappe Niederlagen. „Da hat leider die Kraft nachgelassen“, bedauerte Betreuerin Christine Ball.

Auffällig bei fast allen Mannschaften war der relativ große Mädchenanteil. So hatte die VS St. Stefan/Gail gleich vier Mädels im Aufgebot. „Bald hätte ich eine Mädchenmannschaft genannt“, meinte Betreuer Rafael Urank.

WALTER FELDNER

Buben: 1. VS Hermagor, 2. VS Gundersheim, 3. VS Kirchbach, 4. VS Kötschach, 5. VS Weißbriach, 6. VS St. Stefan/Gail

Die VS Bleiburg und VS Griffen siegten in Völkermarkt

Großkampftag im Stadion Völkermarkt! Gleich 14 Buben- und vier Mädchenmannschaften lieferten sich beim Völkermarkter Bezirksfinale mitreißende Kämpfe, bis mit der VS Bleiburg bei den Buben und der VS Griffen bei den Mädels die Vertreter des Bezirkes Völkermarkt für das Finale am 12. Juni in St. Veit an der Glan festgestanden sind.

Beeindruckend vor allem das Buben-Finale, das die von Ex-Kicker Hannes Piuk betreute VS Bleiburg in einem spannenden Spiel mit 4:2 gegen die VS Globasnitz für sich entscheiden konnte. Bleiburg hat dabei zur Pause schon klar 3:0 geführt, ehe die tapferen Globasnitzer Buben nach der Pause ein Angriffsfurioso starteten und noch zwei Tore aufholten. Erst Trainersohn David Piuk (10) brachte mit seinem dritten Tor den 4:2-Finalsieg für die starke Bleiburger Mannschaft, die auch in St. Veit eine gute Figur machen sollte, ins Trockene.

Riesenjubel auch bei den Mädels der VS Griffen, die sich mit einem doch etwas überraschend klaren 4:0-Sieg im Finale gegen die VS Eisenkappel die Fahrkarten nach St. Veit sicherten. Die Ausgeglichenheit der Mannschaft von Griffen-Obmann und KFV-Vorstandsmitglied Christian Scheucher zeigte sich durch vier verschiedene Torschützinnen.

WALTER FELDNER

Mädchen: 1. VS Griffen, 2. VS Bad Eisenkappel, 3. VS Eberndorf, 4. VS Völkermarkt

Buben: 1. VS Bleiburg 1, 2. VS Globasnitz, 3. VS Sittersdorf, 4. VS Völkermarkt Stadt

Mehr zum Thema Volksschulcup Die ersten Finalisten stehen bereits fest