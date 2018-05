Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegte beim Turnier in Steuerberg: VS Sirnitz © kk

Über 200 Mannschaften haben sich heuer zum Volksschul-Fußballcup angemeldet. „Wir haben trotz sinkender Schülerzahlen, nach wie vor einen großen Zuspruch. Und dass, vor allem auch durch die Hilfe der zahlreichen Bezirksreferenten im ganzen Land und in Osttirol“, freut sich Organisator Stefan Lesjak, der durch sein Team der Arge Sport an Volksschulen unterstützt wird, über das Jubiläum.

Und so werden in den demnächst durchgeführten 13 Semifinale zwölf Mädchen- und Knaben-Teams fürs Finale ermittelt. Am 12. Juni in der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit/Glan geht es dann um die Nachfolge der Vorjahressieger VS SG Bodensdorf/Glanegg/St. Urban (Mädchen) und VS 8 Klagenfurt bei den Buben.

Heimteams schafften Double

In Steuerberg trafen sich einmal mehr die Teams aus dem Bezirk Feldkirchen, um ihre Finalteilnehmer zu ermitteln. "Es ist bereits das 16. Semifinale, das in unserem Ort gespielt wird", erzählt Organisator Helmut Stadtschreiber. Das im heurigen Jubiläumsturnier zwei heimische Teams weiterkamen, freut ihn besonders. Bei den Mädchen steht die Spielgemeinschaft Sirnitz/Steuerberg in die Endrunde. Da konnten die Steuerberger Buben nicht nachstehen und sicherten sich ebenfalls das Finalticket. "Wir haben zwar nur vier Mal trainiert, aber die Buben kennen sich ohnehin vom Verein, wo sie gemeinsam spielen", meinte der Trainer der Heimischen nach erfolgreicher Quali. Öfter trafen sich die Siegermädels, sie waren zuletzt zwei bis drei Mal die Woche im Einsatz. "Das möchten wir auch vor dem Finale beibehalten", meinte Betreuerin Kerstin Krassnitzer. Gefallen hat es auch dem Bürgermeisrter Karl Petritz, der gemeinsam mit Amtsleiter Jürgen Perchthold erschien. Und auch Bezirksschulinspektorin Barbara Bergner reihte sich in die Jubelschar ein.

Knaben: 1. VS Steuerberg, 2. VS Feldkirchen I, 3. VS Himmelberg I, 4. VS Glanegg, 5. VS St. Ulrich, 6. VS Sirnitz, 7. VS Radweg, 8. VS Gnesau/Reichenau, 9. VS Himmelberg II, 10. VS St. Urban, 11. VS Tiffen, 12. VS Glanhofen, 13. VS Feldkirchen II;

Mädchen: 1. VS Sirnitz/Steuerberg, 2. VS Himmelberg, 3. VS Feldkirchen II, 4. VS Feldkirchen I;

Volksschulcup: Die siegreichen Mannschaften VS Sirnitz VS Steuerberg VS St. Michael VS Thun-Oberlienz VS Auen VS Friedensschule VS Klagenfurt 1/7

St. Michael holte sich Finalticket

In Wolfsberg waren zwölf Knabenteams aus dem ganzen Lavanttal dabei. Es gab spannende und zum Teil kappe Ergebnisse, letztlich setzten sich aber doch die favorisierten Mannschaften durch. So trafen im Finale die Volkschulen St. Michael und St. Stefen aufeinander, mit dem 2:1-Sieg lösten die Erstgennanten ihre Fahrkarte zum Finale in St. Veit. Otto Wegscheider, der das Turnier organisatorisch gemeinsam mit Heli Kirisits durchführte, meinte nach der Entscheidung: "Diesmal haben sich die ATSV-Kicker, die mehrheitlich im Team von St.Michel standen, gegen die Buben des WAC bei St. Stefan durchgesetzt."

Buben: 1. VS St. Michael, 2. VS St. Stefan, 3. VS Wolfsberg/Bildungswelt Max Schell, 4. VS St. Marein, 5. VS St. Johann, 6. VS St. Leonhard, 7. VS St. Andrä, 8. VS St. Gertraud, 9. VS Lavamünd, 10. VS St. Georgen, 11. VS Maria Rojach, 12. VS St. Paul.

Sport und Bewegung ist für die Jugend in der heutigen Zeit sinnvoller denn je zuvor. Und wir sind selbstverständlich und gerne große Förderer der Aktivitäten der Mädels und Buben. Christopher Weiss, Raiffeisen Club Kärnten

Thurn-Oberlienz war nicht zu biegen

Auch in Dölsach wurden Aufsteiger ermittelt. Acht Bubenteams aus Osttirol traten dort zur Finalqualifikation an. Nach durchwegs spannenden Spielen setzte sich schließlich die Mannschaft der VS Thurn-Oberlienz durch, sie verwies die Matreier Volksschüler auf den zweiten Platz. Dritter wurde die VS Nord Lienz. Toll organisiert wurde das Turnier einmal mehr vom Bezirksreferenten Walter Schneider. "Ich gratuliere allen Teilnehmern aus dem ganzen Land, vor allem aber dem Siegerteam unter Martin Rainer und Andreas Kehrer. Viel Glück fürs Finalturnier in St. Veit", meinte er nach dem Bewerb. Mädchenmannschaften waren in Osttirol nicht im Einsatz.

Knaben: 1. VS Thurn-Oberlienz, 2. VS Matrei, 3. VS Lienz Nord, 4. VS Debant, 5. VS Nussdorf, 6. VS Nikolsdorf, 7. VS Virgen, 8. VS Grafendorf.

VS Auen und Friedensschule kamen weiter

Auch im Bezirksfinale Villach/Stadt gings gleich mit Volldampf ans Werk. Nach spannenden Kämpfen setzten sich die VS 6 (Auen) bei den Burschen und die VS 2 (Friedensschule) bei den Mädchen durch und kamen eine Runde weiter. In St. Veit dürfte speziell die VS Auen mit Betreuer Mensur Menic berechtigte Chancen auf einen Spitzenplatz haben. Beeindruckend jedenfalls, wie am Montag das Finale gegen die von Judy Autz betreute VS Fellach klar mit 4:0 gewonnen wurde. „Die VS Auen war die klar bessere Mannschaft, hatte auch die besseren Einzelspieler“, musste der ehemalige BL-Torhüter (Austia Klagenfurt, VSV) anerkennen. Herausragend bei den Siegern vor allem der zehnfache (dreimal davon im Finale) Torschütze Bojan Cubrilo von der Admira Villach.

Knaben: 1. VS 6 Auen, 2. VS 9 Fellach, 3. VS 13 Magdalen, 4. VS 2 Friedensschule, 5. VS 4 Völkendorf, 6. VS 8 St. Andrä

Mädchen: 1. VS 2 Friedensschule, 2. VS 7 Landskron

Wir sind gerne dabei, wenn es darum geht, die tollen Leistungen der jungen Kicker unseren Leserinnen und Lesern zu präsentieren. Christoph Wallner, Kleine Zeitung

Rennerschule mit viertem "Streich"

Auf dem ASK-Platz wurde am Dienstag der Teilnehmer von Klagenfurt-Stadt für das Landesfinale ermittelt. Bereits zum vierten Mal in Serie konnte sich die VS Rennerschule durchsetzen, möchte nun im Landesfinale den Vorjahrstitel verteidigen. Die von Bernhard Stocker betreuten Buben waren eine Klasse für sich und konnten auch das Endspiel gegen die VS Diakonie de La Tour mit 3:0 klar für sich entscheiden. „ Wir haben von der Direktion eine perfekte Unterstützung und einige talentierte Klubspieler im Team,“ freute sich Erfolgscoach Stocker über die Aufstieg. „Die Buben sind einfach mit viel Begeisterung bei der Sache.“ Da bei den Mädchen nur die VS Wölfnitz genannt hatte, steht das Team automatisch im Finale. Zu Trainingszwecken nehmen die Wölfnitzerinnen aber am Turnier in Ludmannsdorf teil.

Knaben: 1. VS Rennerschule, 2. VS Diakonie de La Tour, 3. VS Körnerschule, 4. VS Festung, 5. VS St. Georgen am Sandhof, 6. VS Welzenegg, 7. VS Wölfnitz, 8. VS Ponfeld.

Semifinaltermine 14. 5.: Ludmannsdorf (zwei Mädchenteams).

16. 5.: Völkermarkt (Mädchen und Knaben).

16. 5.: Hermagor (Knaben).

18. 5.: Wernberg (zwei Mädchenteams, ein Knabenteam).

23. 5.: Ludmannsdorf (Knaben).

28. 5.: Malta (zwei Mädchenteams).

4. 6.: Lendorf (Knaben).

4. 6.: Liebenfels (je zwei Mädchen- und Knabenteams).

12. 6.: Landesfinale im Jacques-Lemans-Arena St. Veit an der Glan; Dazu Benefiz-Sieben-Meter-Schießen der Kleinen Zeitung.