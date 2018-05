Facebook

Timmo Taurer und Patrick Schwarz mit slowenischen Verbands-Vertretern (von links) © KK/Floorball.at

Seit Jahren wird laut darüber nachgedacht, jetzt ist die Internationale Floorball Liga (IFL) Realität. Der österreichische Verband, unter neuer Führung der VSV-Spieler Patrick Schwarz und Timmo Taurer, hat die Verhandlungen mit den slowenischen Kollegen erfolgreich abgeschlossen und trägt die Bundesliga ab Herbst gemeinsam mit Slowenien aus. Neben den Kärntner Floorball-Schwergewichten VSV Unihockey und KAC Floorball werden Meister Wien, Leoben, Graz, Innsbruck und Aufsteiger Linz an der Meisterschaft teilnehmen. Der langjährige Fixstarter Zell am See wird die Liga verlassen, weswegen Verbands-Sportchef Schwarz auch nach Villach wechselt. "Wir freuen uns auf das neue Projekt und sind stolz auf die neue Internationale Liga, die unser Herren Bundesliga Level deutlich steigern wird", so Schwarz.

Ausländische Teilnehmer noch unbekannt

Aus Slowenien sollen drei Teams kommen, welche dies sind, wird noch nicht veröffentlicht. Spekuliert werden darf in jedem Fall mit Borovnica, ein Team, das vor allem gegen Villach schon zahlreiche Testspiele der letzten Jahre in den Beinen und einen guten Draht nach Kärnten hat. Der Modus wird in den kommenden Wochen fixiert.

Internationale Floorball Liga Teilnehmer: Österreich, Slowenien Teams: voraussichtlich zehn Start: Herbst 2018 Teilnehmer AUT: VSV, KAC, Wien, Leoben, Graz, Innsbruck, Linz Teilnehmer SLO: Noch offen