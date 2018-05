Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Manuel Filzwieser mit seiner frisch Angetrauten, Marie © kk

Bevor Manuel Filzwieser (Kajakverein Klagenfurt) und sein Partner im Canadier-Zweier, Peter Draxl (Graz), zu den letzten Vorbereitungen für die Wildwasserregatta-Weltmeisterschaft nach Muotatahl (Schweiz) aufbrechen, hatte der Klagenfurter einen wichtigen privaten Termin zu „erledigen“. „Filze“ gab in der „Wolke 21“ in Wien seiner geliebten Marie das Ja-Wort. „Jetzt kann ich noch gelöster zur Weltmeisterschaft fahren“, scherzte Filzwieser nach einer langen Feier mit Familie und Freunden in der Bundeshauptstadt.