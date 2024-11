Vor einer schwierigen Aufgabe stehen die Ferlacher Handballer Freitag in Hard. Um 19 Uhr treffen sie auswärts auf den Titelfavoriten HC Hard. Die Ausgangslage könnte für Ferlach besser sein. „Neben dem Langzeitverletzten Mathias Rath fallen auch noch Raphael König, Florian Ploner und Toni Percusic verletzt aus“, sagt SC Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Während König sich schon letztes Spiel verletzte, wird Ploner in diesem Spiel geschont. Percusic hat sich vor kurzem verletzt.

Vor Weihnachten muss Ferlach punkten

Der HC Hard ist für jede Mannschaft ein harter Brocken. „Niemand fährt nach Hard und erwartet sich Punkte“, sagt Perkounig und fügt hinzu: „Wir brauchen Freitag einen Sterntag, um in Hard punkten zu können. Es gilt, von Anfang an bereit zu sein und eine gute Deckung sowie eine starke Angriffsleistung an den Tag zu legen.“ Die Ferlacher Handballer liegen aktuell auf dem neunten Rang in der HLA Meisterliga. Für die restliche Saison setzt man sich in Ferlach einen Platz unter den besten acht Mannschaften als Ziel. „Bis Weihnachten brauchen wir noch unbedingt sechs Punkte“, weiß Perkounig.