Ein Einbürgerungsprozess kann oft sehr strapazierend sein. Aber wenn der Papierkram erst einmal erledigt ist und die Hürden der Bürokratie überwunden sind, entsteht meist Freude und Erleichterung. So ist es auch bei der gebürtigen Deutschen Julia Kogelnig der Fall. Sie zählt seit Jahren zur internationalen Reitelite. Die aus Bayern stammende Neo-Österreicherin erließ den Prozess der Einbürgerung in den letzten Jahren über sich ergehen. „Nun ist endlich alles erledigt. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und freue mich schon auf die neuen Ziele als Österreicherin“, sagt Kogelnig. Ihr Ehemann Fritz, ebenfalls seit Jahren im Pferdesport aktiv, ist natürlich als ihr Unterstützer Nummer eins immer an ihrer Seite.