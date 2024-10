Den sogenannten „Kaltstart“ Ende August in Neuseeland sieht Superstar Anna Gasser aus zwei Blickwinkeln. „Es war ziemlich zäh, da wir richtiges Wetterpech hatten, es wird immer windiger und das macht es unberechenbar und auch gefährlich. Noch dazu hatte ich sehr wenige Kicker-Tage in den Beinen. Und ich brauche eigentlich viele Sprünge, um Selbstvertrauen zu tanken und sie gehen mir nach wie vor ab.“ Ihr Ziel mit einem guten Resultat, sprich Rang fünf, sei jedenfalls erfüllt - die ersten Olympiapunkte sind dementsprechend in der Tasche. Die 33-jährige Kärntnerin ist jener Charakter, der am liebsten so früh wie möglich ihr Punktekonto aufstockt, „denn es braucht nur etwas passieren und dir fehlen am Ende die nötigen Punkte“.