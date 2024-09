Der Moment gehört ihnen! Nach der Traumleistung beim Double-Sieger von Sturm Graz ließen es die Jungs von Erfolgscoach Didi Kühbauer so richtig krachen. Der WAC zelebrierte mit eigener „3:0“-Anzeigetafel den Triumph bei Sturm in den Katakomben, Kapitän Dominik Baumgartner und Co. hielten den Moment mit einem Jubelselfie fest. Neuzugang Chibuike Nwaiwu ging per Instagram-Video gar live.