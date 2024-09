Der WAC vor der nächsten Reifeprüfung. Bei Double-Sieger und Champions League-Teilnehmer Sturm Graz (Sonntag, 14.30 Uhr) erwartet die Truppe von Erfolgscoach Didi Kühbauer der nächste Gradmesser, eine „Herkulesaufgabe“ (Kühbauer). Bisher sind die Lavanttaler die Torfabrik der Liga und stehen in der Tabelle top da. Dementsprechend breit ist die Brust geworden. „Wir fahren mit einem guten Gefühl hin, wollen was mitnehmen, wir haben des Öfteren bei Sturm schon was geholt“, weiß Kapitän Dominik Baumgartner, „dass es schwierig wird und Sturm der Favorit ist, darüber brauchen wir nicht reden. Aber wir sind sehr gut drauf, haben gute Leistungen gezeigt und viele Tore erzielt. Das war nicht absehbar, weil mit den Abgängen ein Großteil der Tore abhanden gekommen ist, wir haben es geschafft das als Mannschaft aufzufangen.“

Aber wie? Der Routinier erklärt das Erfolgsgeheimnis der Truppe: „Wir haben vorne mit Dejan Zukic einen richtigen Kreativspieler, der richtig Qualität hat und tolle Standards schießt. Wir sind nicht der größte Verein mit dem größten Budget, aber es war immer familiär. Da sind wir wieder auf dem Weg hin, das muss den WAC auszeichnen. Als Einheit aufzutreten.“ Die gute Stimmung wird alleine deutlich, wenn man sieht, was die Spieler auf ihren privaten Accounts in den sozialen Netzwerken posten. Stets sieht man Gute Laune-Schnappschüsse vom Training. Die Truppe ist extrem schwer für die Gegner auszurechnen, diverse Akteure haben sich schon in die Torschützenliste eingetragen.

Neben dem neuen Wir-Gefühl kommt den Standards laut Baumgartner eine Schlüsselrolle zu: „Unser Co-Trainer macht sich viele Gedanken, er analysiert die Gegner bei den Standards, wir haben Videoanalysen dazu, und es zahlt sich aus.“ Speziell durch „Baumi“, der immer für einen Treffer gut ist: „Es immer schön auch so der Mannschaft helfen zu können. Ich hoffe dass ich noch nachlegen kann.“ Am besten schon am Sonntag...