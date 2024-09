Wenn man einen Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga wirft, hat man aus Wolfsberger Sicht aktuell durchaus Grund zur Freude. Die Wölfe liegen einen Punkt hinter Rapid Wien und zwei Punkte hinter dem amtierenden Bundesliga-Meister Sturm Graz, die gerade vom Champions League-Auftakt in Brest (2:1 Niederlage) zurückgekommen sind. Dort wollen die Wölfe jetzt ansetzen und der Grazer Mannschaft in ihrer Heimstätte das Leben schwer machen. Gegen den Tabellenführer gilt es für die Kühbauer-Elf am Sonntag (14.30 Uhr) in allen Belangen eine gute Leistung auf den Grazer Rasen zu bringen. „Der amtierende Meister ist immer eine HerKules-Aufgabe. Wir müssen in der Defensive gut stehen und in der Offensive die Bälle schön verteilen“, weiß WAC-Coach Didi Kühbauer.

Neuzugänge überzeugen

Defensiv-Allrounder Chibuike Nwaiwu soll dabei eine große Rolle spielen. Der 21-Jährige kam vom FC Enyimba Aba aus seiner nigerianischen Heimat ins Lavanttal und wird gegen den SK Sturm Graz aller Voraussicht nach in der Startelf stehen. Omic fällt im defensiven Mittelfeld auf der Sechser-Position angeschlagen aus. Kühbauer: „Chipi (Chibuike Nwaiwu) ist definitiv eine Option gegen Sturm.“ Ein weiterer Neuling kommt mit jeder Trainingseinheit mehr in Schuss. Markus Pink empfiehlt sich in letzter Zeit immer mehr für einen Fixplatz in der Wolfsberger Startelf. Pink: „Sturm spielt sehr intensiv mit hohem Pressing und Aggressivität in den Zweikämpfen. Wir wollen mit derselben Intensität auftreten wie in der zweiten Halbzeit gegen den SK Rapid und dann ist für uns sicher auch in Graz etwas möglich.“

Schwer aber schön

Kühbauer erwartet ein schweres Spiel, jedoch sieht er darin einen guten Gradmesser. „Es wird eine schwere aber zugleich auch schöne Herausforderung für die Jungs“, sagt der WAC-Coach. So wartet also in Runde sieben der Fußball-Bundesliga mit dem Pack-Derby ein Fußball-Leckerbissen auf die Fußballfans aus Kärnten und der Steiermark. Für den zweiten Kärntner Bundesligaverein geht es bereits Samstag (17 Uhr) um die nächsten drei Punkte. TSV Hartberg ist im Wörtherseestadion bei der Austria Klagenfurt zu Gast. Zudem steigt Sonntag in Wien das Derby zwischen SK Rapid Wien und FK Austria Wien.