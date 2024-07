Blut, Schweiß und Tränen – all das ist beim Finale der Stocksport-Staatsliga bei den Routiniers vom EV Rottendorf geflossen. Schweiß ob des tollen Einsatzes der Kärntner, die sich mit gleich zwei 4:0-Siegen den ersten Titel in der Sommer-Staatsliga seit Einführung des Formats 2011 holen konnten und dabei wohl auch Freudentränen vergossen. Blutig ging es bei Exzentriker Horst Stranig zu, der sich beim Jubeln immer wieder auf den Asphaltboden in der Halle in St. Marein bei Graz schmiss.