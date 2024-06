Einmal sieben, einmal zwei Hundertstel – so knapp war Schwimm-Ass Heiko Gigler bereits am Einzelticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 dran. „Damals hat mich das irrsinnig genervt, weil mir letztlich der Anschlag das Limit gekostet hat. Manchmal geht Frustration und Motivation Hand in Hand über.“ Doch gerade dieses Faktum im Hinterkopf zu behalten, etwas verbessern zu können, „gibt mir den nötigen Push“. Dementsprechend will der seit heute 28-Jährige bei der Europameisterschaft in Belgrad die allerletzte Chance nützen, um sich auch das Einzelticket zu schnappen. Mit der 4x100 Meter-Lagen-Staffel (mit Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer und Simon Bucher) ist er ja bereits für Frankreich qualifiziert.