„Wenn ich ans Coronajahr denke, als es keinen Absteiger gab, hätte es vermutlich uns erwischt. Dann das Drama in Dornbirn. Es war der Horror. Wir waren am Boden zerstört und sind emotional richtig zusammengebrochen“, verspürt GAK-Verteidiger Marco Gantschnig einen Flashback. Fünf Jahre trägt er das Trikot der „roten Teufel“ und erlebte eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. „Dass wir heuer so zurückgekommen sind, ist der Wahnsinn. Viele hätten uns das nicht zugetraut. Es klingt komisch, doch das Dornbirn-Trauma hat uns stärker gemacht.“