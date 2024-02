„Mir taugt es total, alles aus meinem Körper herauszuholen und über die Grenzen hinauszugehen“, sagt Langläufer Christian Steiner. Der Villacher ließ erst kürzlich bei der Nordischen U23-Weltmeisterschaft in Planica sein großes Potenzial aufblitzen. „In der Sprint-Qualifikation hatte ich die elftbeste Laufzeit, in den Finalläufen wurde ich am Ende 16.“