Nervenstärke und Coolness, zwei essenzielle Tugenden, die Kärntens Stocksportler Michael Regenfelder jun. (GSC Liebenfels) auszeichnen. Am Donnerstag kürte sich das Nachwuchstalent gemeinsam mit drei Kollegen bei der U23-EM in Bruneck zum Mixed-Team-Europameister. Ein Gold, mit dem wohl die wenigsten gerechnet haben, wie er verriet: „Wir sind als Außenseiter ins Geschehen gegangen, von dem her, war es wirklich unerwartet. Aber wir haben das souverän heim gespielt und die gesamte Konkurrenz hinter uns gelassen.“