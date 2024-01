Was Max Franz nach seinem Horrorsturz 2022 in den USA, wo er sich beide Unterschenkel gebrochen hatte, der Nerv zu 80 Prozent durchtrennt sowie das Gewebe stark beschädigt war, tatsächlich durchgemacht hat, ist für viele Außenstehende vermutlich schwer nachzuvollziehen. Der 34-Jährige musste sich fünf Operationen unterziehen – seine OP-Narben sind insgesamt 114 Zentimeter lang. Der WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 durchlebte eine Zeit zwischen „brutalen Schmerzen und Motivationsdämpfern“.

„Der Knochen fängt endlich an zusammenzuwachsen“

Nun vermeldete der Weißbriacher, der vor Weihnachten ein weiteres Mal operiert wurde, äußerst positive Nachrichten. „Es geht endlich vorwärts, was den Knochen angeht. Mir wurden erfreuliche Bilder gezeigt. Das hat so gut getan“, erklärt der Kärntner, der sich völlig im Klaren ist, „dass Warten angesagt ist, aber der Knochen fängt endlich an zusammenzuwachsen. Die OP war die richtige Entscheidung.“ Der nächste Untersuchungstermin ist Anfang März vorgesehen.

Franz hat nie ein Geheimnis gemacht, dass er den Kampf, auf die Piste zurückzukehren, nicht aufgibt. Der Wille, konkurrenzfähig zu sein, scheint unbändig. „Der Knochen muss fest werden und danach zerreiß ma alles, ganz einfach“, scherzt er ein klein wenig.