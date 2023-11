Die Kärntner Fußball-Meisterschaft geht in die Winterpause. Zuvor finden noch zwei Handvoll Nachtragsspiele von der Unterliga bis zu den 2. Klassen statt. Und das Viertelfinale des KFV-Cups, zur Verwunderung so mancher Trainer: „Wir haben erst bei der Auslosung vor 14 Tagen erfahren, dass die Partien am 11. November stattfinden“, erzählt KAC-Trainer Rudolf Perz. „Einige Spieler sind schon auf Urlaub, stehen nicht mehr zur Verfügung. Wir werden mit einem sehr dezimierten Kader nach Bleiburg fahren.“ SVG-Trainer Nevenko Vasiljevic nimmt den Cup ernst: „Bei uns fehlt der gesperrte Mahic. Wir wollen ins Halbfinale.“