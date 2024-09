ährend die Footballer der Graz Giants schon jahrelang auf einen Titel warten, entwickelte sich die Cheerleading-Sektion der Giganten in den vergangenen Jahren zu einer echten Talentschmiede. Zahlreiche Staatsmeisterschaften, internationale Auftritte und Teilnahmen an Europameisterschaften in den unterschiedlichsten Kategorien sorgten für einen wahren Cheer-Boom in der steirischen Landeshauptstadt. Federführend dafür war Sophie Ziegler, ihrerseits jahrelang selbst als Athletin und Coach aktiv. Die Nationalteamtrainerin kehrte den Giants nun aber den Rücken und gründete mit Julia Mikosch und Victoria Korell die „Graz Royals“ – den neuen Cheerleading-Verein in der Murstadt. „Wir wollten einen eigenen Verein gründen, um für uns selber Entscheidungen zu treffen“, erklärt Ziegler den überraschenden Schritt.