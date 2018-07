Facebook

Kevin de Bruyne © (c) APA/AFP/FRANCK FIFE (FRANCK FIFE)

Der große Lebenstraum von Kevin de Bruyne war es, Koch zu werden. Aber leider war er zu schnell und zu dünn, zu trickreich und zu schussgewaltig. Selten wird ein Koch Konterspezialist, nie aber Fußballweltmeister. Also blieb dem armen Kevin nichts anderes übrig, als den Kochlöffel an den Nagel zu hängen und bei Wolfsburg anzuheuern, später bei Chelsea und jetzt bei Manchester City. Die Wahl seines Arbeitsplatzes hängt ja in erster Linie nicht mit Kevins Äußerem zusammen, das ja ganz gut nach Großbritannien passt, sondern mit der kulinarischen Grundsituation auf der Insel: In England ist Koch bekanntlich kein Beruf, sondern eine Gemütskrankheit.