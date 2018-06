Facebook

Was verbindet Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und die deutsche Nationalmannschaft? Sie alle polarisieren. Die einen lieben sie, die anderen würden sie gerne volley auf den Mond schießen.

Für all jene, für die die Elf von Jogi Löw im lebenslangen Abseits steht, besteht vor dem heutigen Duell mit den Schweden zumindest eine statistische Hoffnung: So haben sich die letzten drei europäischen Weltmeister allesamt bei der darauffolgenden WM bereits in der Vorrunde sang- und klanglos verabschiedet.

Aber: Auch, wenn es die Herzen der Fans erwärmt, wenn Außenseiter für Überraschungen sorgen, muss man aus sportlicher Sicht hoffen, dass eingangs Erwähnte so lange wie möglich im Turnier bleiben.

Weil sie mit ihrem Namen und Können dem Fußball die entscheidende Würze geben.