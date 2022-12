Was haben sie, die kroatischen Fußballer, worüber andere nicht verfügen, zumindest nicht im erforderlichen Ausmaß? Das Land ist ungefähr so groß wie Österreich ohne Steiermark und Kärnten und hat nicht einmal halb so viele Einwohner (3,9 Millionen) wie die Alpenrepublik, und steht an der Schwelle zum Finale der Weltmeisterschaft. Der Erfolg ist weder unglaublich noch ein Werk des Zufalls. Er hat System und mittlerweile eine lange Tradition. Dafür gibt es viele gute Gründe.

Schon die Vorgeschichte liefert aussagekräftige Daten zum scheinbar rasanten Aufstieg zur Fußball-Großmacht. Die Kroaten bildeten schon Anfang der 90er das Herzstück des jugoslawischen Teams, es war jenes des Ivica Osim. Nach dem Zerfall blieb den Kroaten die WM 1994 nur deshalb versagt, weil das 1991 unabhängig gewordene Land erst ein Jahr später in die FIFA aufgenommen wurde, da war die Qualifikation bereits ausgelost. 1998 war es soweit, und Kroatien stellte sich mit einem dritten Platz gleich oben an, im Viertelfinale war Titelverteidiger Deutschland mit 3:0 abgefertigt worden. Frankreich 98 war Österreichs bisher letzter WM-Auftritt, für die Kroaten ist die Teilnahme Routine. Nur das Turnier 2010 in Südafrika wurde verpasst, 2018 zogen Luka Modric und Co. ins Endspiel ein, das gegen Frankreich 2:4 verloren ging.