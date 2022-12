Wer hat angefangen in diesem aufgeladenen Drahtseilakt zwischen Argentinien und den Niederlanden? Das Viertelfinalduell hatte zwar fußballerisch nur wenige kurze Momente der Erleuchtung zu bieten, förderte aber alle nur denk- und undenkbaren emotionalen Spielarten ans Tageslicht.

Es gab Schmähungen, Verhöhnung, Provokationen und Beleidigungen am laufenden Band, und der Schiedsrichter, eigentlich in der Person des Spaniers Antonio Mateu Lahoz ein profilierter Fachmann mit einem sehr bekannten Gesicht, verlor irgendwann die Kontrolle über das Geschehen. Als der Argentinier Leandro Paredes nach einem ziemlich rüden und mit Gelb geahndeten Foul den Ball Richtung niederländische Bank drosch, kochte die Partie über. Es dauerte Minuten, ehe sich die Gemüter halbwegs beruhigt hatten. Paredes hätte Rot sehen müssen, aber auch der herangebrauste Virgil van Dijk, der den Argentinier zu Boden rammte.

Die Argentinier erklärten, sich durch diverse Aussagen von Bondscoach Louis van Gaal provoziert gefühlt zu haben. Dieser hatte unter anderem erklärt, Lionel Messi sei ohne Ball nicht so gut. Auf jeden Fall aber mit. Dass der Superstar mit Torvorlage, Strafstoßtor und (erstem) verwandeltem Elfer das Match entscheidend prägte, muss für die Südamerikaner Genugtuung gewesen sein.

Pure Schadenfreude

Dass sie im Elferschießen siegreich blieben, ließ in die Gefühlswelt der Südamerikaner die Schadenfreude einfließen. Van Gaal hatte nämlich auch gemeint, dass im Fall einer Entscheidung vom Punkt die „Elftal“ gewinnen werde. Die Niederländer hatten das Elferschießen intensiv geübt, offenkundig vergebens. Mit höhnischen Gesten liefen die Argentinier nach der Entscheidung an den niedergeschlagenen Oranje-Kickern vorbei.

Auch dieses Verhalten wird nicht als Vorzeigeaktion für die Fair-Play-Wertung in die WM-Annalen eingehen. Die Niederländer hatten aber während des Elferschießens ständig Störaktionen versucht. Auch Messi und Wout Weghorst waren aneinandergeraten. Während eines TV-Interviews ging der niederländische Doppeltorschütze vorbei, und Messi fuhr ihn an. „Was schaust du so, du Depp?“, rief er gereizt. Weghorst habe mit dem Zeitpunkt seiner Einwechslung ständig provoziert, erklärte Messi später.

Die FIFA hat wegen möglichen Fehlverhaltens von Spielern und Betreuern ein Verfahren gegen beide Teams eingeleitet. Es gab 15 gelbe Karten, das ist ein neuer WM-Rekord.