In Katar wurden acht riesige Fußball-Tempel aus dem Wüstenboden gestampft. Bei einigen verfliegt der Zauber sehr schnell. Drei Arenen sind jedoch einzigartig und verdienen den Zusatz „ikonisch“.

Das Stadion Lusail, in dem am 18. Dezember das Finale der WM 2022 stattfinden wird, hat sich einen Beinamen gegeben: „Iconic“. Es wird ein würdiger Endspielort sein, und wenn man die Gegentribüne hinaufblickt, in der es einen vierten Rang gibt, so hoch, dass einem in der obersten Reihe schwindlig werden muss, ertappt man sich beim Vergleichen.