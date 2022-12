WM 2022 in Katar

Wer steigt wann auf? Alle Szenarien der Gruppe G im Überblick

In der Gruppe G der Fußball-WM in Katar ist Brasilien vor den letzten Spielen am Freitag bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für die weiteren drei Teams Schweiz, Kamerun und Serbien ist das Weiterkommen noch möglich.