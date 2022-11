Nach dem Sieg von Saudi-Arabien über Argentinien erlebte die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am Mittwoch ihre nächste Sensation. Außenseiter Japan besiegte Deutschland in einer packenden Partie mit 2:1. Dabei drehten die Asiaten sogar die Partie.

Denn nach einem Elfmetertor von İlkay Gündoğan (33.) schien für die Deutschen alles nach Plan zu laufen. Der zweite Treffer und die Vorentscheidung lagen lange in der Luft.

Über einen Torerfolg durften in Folge aber nur mehr die Japaner jubeln, die sich in Hälfte zwei steigerten. Zunächst glich Ritsu Doan (75.) für die Asiaten aus, kurze Zeit später fixierte der eingewechselte Takuma Asano sogar den Sieg (83.).

Nach Abpfiff stürmten nicht nur die Nationalteamspieler das Feld in Katar, in der Heimat kannte die Freude ebenso keine Grenzen. Videos aus Tokio zeigen tausende Japaner, die um Mitternacht frenetisch feierten und die Straßen in der japanischen Hauptstadt säumten. Die Nacht in Tokio dürfte jedenfalls eine kurze werden.