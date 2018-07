Paris SG will Mbappe verkaufen Mbappe und Neymar sollen sich geprügelt haben

Stimmen die Gerüchte in Paris, dann können sich Neymar und Mbappe nicht riechen. Es soll sogar zu einer Prügelei zwischen den beiden Stars gekommen sein, weil Neymar in einem Match vor dem Tor nicht abspielen wollte. Jetzt will Paris Saint-Germain Mbappe verkaufen.