Alireza Beiranvand Vom Autowäscher zum Elferkiller

Am Montag hielt der iranische Nationalkeeper Alireza Beiranvand einen Elfmeter gegen Weltfußballer Christiano Ronaldo. Vor einigen Jahren musste er noch Autos waschen um Fußball zu spielen.

Alireza Beiranvand hat eine bewegte Karriere hinter sich. © (c) APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE (FILIPPO MONTEFORTE)

Der gehaltene Elfmeter gegen Christiano Ronaldo am Montag war für den iranischen Schlussmann Alireza Beiranvand der Höhepunkt seiner unüblichen Karriere.

Bis zu seinem zwölftem Lebensjahr lebte der jetztige Nationalkeeper in einer Nomadenfamilie, die mit ihren Schafen von Ort zu Ort zog. Als die Familie dann sesshaft wurde, begann Beiranvand Fußball zu spielen. Sein Vater war mit dieser Entscheidung alles andere als einverstanden. "Mein Vater zeriss mein Torwartsachen und meine Handschuhe. Deshalb musste ich teilweise mit bloßen Händen spielen," erzählte er dem englischen Guardian. Kurz darauf zog er die Konsequenzen und leihte sich von seinem Onkel Geld für eine Busfahrt nach Teheran. Im Bus traf er den Fußball-Trainer Hossein Feiz. Der Trainer eines kleineren Teheraner Klubs bot ihm ein Probetraining an. Da er keinen Schlafplatz hatte, musste er vor dem Klubhaus schlafen, beim Training am nächsten Tag überzeugte er trotzdem.

Um sein Leben zu finanzieren arbeitete er in einer Textilfabrik und später in einer Autowaschanlage. Dort traf er auch auf Ali Daei, den berühmtesten iranischen Fußballer. Angesprochen hat Beiranvand den ehemaligen Bayern München Stürmer jedoch nicht. "Ich bin zwar sicher, dass er mir geholfen hätte, aber ich habe mich geschämt", so der 25-Jährige.



Über Naft Teheran kam Beiranvand 2016 zum größten Teheraner Verein, Persepolis Teheran. Mit souveränen Leistungen spielte er sich dort zur Nummer Eins im iranischen Tor. In der WM-Qualifikation hielt er sein Tor in zwölf Spielen sogar komplett sauber.

Auf seine unübliche Karriere ist der Iraner stolz: "Ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht, aber ich habe nicht die Absicht, sie zu vergessen, denn sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin."