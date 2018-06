Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Jubel sorgte für viel Aufregung. © (c) AP (Laurent Gillieron)

Der Torjubel von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri im Spiel gegen Serbien war einer der größten Aufreger bei dieser Weltmeisterschaft. Das Duo erinnerte mit einer Doppeladler-Geste an das Wappentier der albanischen Flagge. Die Serben fühlten sich von den beiden Spielern mit albanischen Wurzeln provoziert, die FIFA nahm Ermittlungen auf und verhängte eine Strafe in Höhe von jeweils 8680 Euro wegen politischer Provokation.

Unterstützung bekommen die beiden Nationalkicker der "Nati" vom kosovarischen Handels- und Industrieminister Bajram Hasani. Dieser spendete ein monatliches Gehalt in Höhe von 1500 Euro. "Das Geld kann die Freude nicht aufwiegen, die sie uns mit ihrem Doppeladlerjubel gegen Serbien beschert haben", begründet Hasani seine Entscheidung.

In einer Crowdfunding-Kampagne wurde ebenso für Xhaka und Shaqiri gesammelt. Der in New York lebende Kosovo-Albaner Rilind Reka startete die Kampagne, die in einer Nacht mehr als 12.500 Euro einbrachte.